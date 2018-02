Com três de Lampard, Chelsea goleia na Copa da Inglaterra Com três gols do meia Frank Lampard, o Chelsea goleou o Macclesfield Town por 6 a 1, em casa, neste sábado, e garantiu vaga na quarta rodada da Copa da Inglaterra. Phillips, Mikel e Ricardo Carvalho marcaram os outros gols para os anfitriões e J. Murphy anotou o gol de honra dos visitantes. Quem também garantiu passagem para a próxima fase foi o West Ham, do atacante argentino Carlos Tevez. Jogando em casa, o time do ex-corintiano não teve trabalho para vencer o Brighton & Hove Albion por 3 a 0, com gols de Noble, Cole e Mullins. Ainda neste sábado acontece o jogo mais importante desta fase, quando Liverpool, atual campeão do torneio, e Arsenal se enfrentam em Liverpool. No domingo, o líder do Campeonato Inglês, o Manchester United, recebe o Aston Villa.