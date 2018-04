Com três de Messi, Barcelona bate recorde e o Atlético de Madrid

BARCELONA - O argentino Lionel Messi voltou a fazer jus ao prêmio de melhor jogador do mundo. Com atuação inspirada, ele marcou neste sábado os três gols do Barcelona na vitória sobre o Atlético de Madrid, no Camp Nou, pela 22.ª rodada do Campeonato Espanhol.

O resultado manteve o Barcelona ainda mais isolado na liderança da tabela, com 61 pontos - dez a mais que o rival Real Madrid, que entrará em campo neste domingo. Além dos três pontos, o time de Messi registrou o recorde de 16 vitórias consecutivas na competição.

Eleito o melhor do mundo pela segunda vez em janeiro, o argentino não se esquivou da responsabilidade e tratou de colocar o Barcelona na frente aos 17 minutos. Em grande jogada individual, ele driblou os brasileiros Paulo Assunção e Filipe Luis antes de mandar para o fundo das redes.

O segundo gol, aos 29, contou com a participação de Daniel Alves. No segundo tempo, Messi fechou o placar aos 35 minutos, sem dar chances de reação ao rival.

Também neste sábado, o Villarreal sofreu sua primeira derrota em casa, ao cair diante do frágil Levante, por 1 a 0. O time anfitrião segue na terceira colocação, com 45 pontos, enquanto o rival segue na zona de rebaixamento.

Em Bilbao, o Athletic aplicou 3 a 0 no Sporting Gijón e manteve a trajetória ascendente na classificação. Ocupa o quinto lugar, com 38. O Sporting é 13.º, com 22. Fora de casa, o La Coruña foi derrotado pelo Getafe por 4 a 1, enquanto o Almería bateu o Espanyol por 3 a 2. Osasuna x Mallorca e Zaragoza x Racing Santander empataram por 1 a 1.