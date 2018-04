Com três de Messi, Barcelona rebaixa La Coruña e conquista taça do Espanhol

Com Messi e Suárez inspirados não restou muito o que fazer ao La Coruña. O uruguaio deu três assistências e o argentino marcou três vezes na vitória por 4 a 2 do Barcelona fora de casa - o brasileiro Philippe Coutinho fez o outro.

O resultado garantiu a taça antecipada do Campeonato Espanhol ao time catalão e decretou o rebaixamento da equipe anfitriã, que é comandada pelo técnico Clarence Seedorf. Mesmo com um jogo a menos do que os concorrentes, o Barcelona confirmou o 25ª troféu da competição de sua história na 35ª rodada.

E pode ser o primeiro que virá de forma invicta. Após disputar 34 partidas, a equipe soma 26 vitórias e oito empates. Faltam quatro jogos para garantir o feito. Também é o segundo troféu que o clube garantiu na temporada.

Na última semana, o Barcelona goleou o Sevilla por 5 a 0 e faturou a Copa do Rei pela 30ª vez. Os títulos fecham com chave de ouro o ciclo de Iniesta no time catalão. Nessa semana ele anunciou que deixará o clube após 22 anos. O meia espanhol entrou em campo neste domingo nos minutos finais e deixará a equipe com um currículo invejável de 32 títulos.

O Barcelona chegou a 86 pontos e manteve 11 de vantagem sobre o Atlético de Madrid, que tem apenas três jogos para disputar na competição. O Real Madrid aparece em terceiro lugar, 12 pontos atrás, e também só disputará mais três partidas. O La Coruña é o 18º colocado com 28 pontos e já não tem chances matemáticas de ultrapassar o Levante, o 17º, com 40 pontos.

O JOGO

O time catalão dominou as ações no início e deu a impressão de que chegaria a uma goleada. Logo aos seis minutos Dembelé fez boa jogada pela esquerda e rolou para a entrada da área. Philippe Coutinho bateu cruzado e abriu o marcador.

O La Coruña foi então com tudo para cima do adversário e chegou a balançar as redes, mas em impedimento. Após toque de cabeça de Albentosa, Ter Stegen espalmou e Lucas Pérez fez em posição irregular.

Os visitantes seguiam melhores e Messi obrigou o goleiro Rubén a fazer grande defesa após cobrança de falta. De tanto insistir, aos 37 minutos, o craque argentino marcou um golaço. Suárez inverteu de três dedos da direita para a esquerda. Messi apareceu livre na segunda trave e emendou uma bomba de primeira: 2 a 0.

O time da casa não desistiu. Ainda na etapa inicial, dois minutos mais tarde, Lucas Pérez pegou de primeira um cruzamento de Borja Valle e descontou. O La Coruña desceu para o intervalo ainda esperançoso.

O Barcelona retornou sem muita iniciativa. Apesar de ter mais posse de bola, não pressionava tanto o adversário. E em um vacilo, viu o La Coruña empatar, aos 17 minutos. Borges tocou para Colak, que mandou para as redes.

Na base da raça e com o apoio de seus torcedores, o La Coruña foi com tudo para cima do Barcelona. Mas aí a dupla Suárez e Messi voltou a funcionar. Aos 25 minutos, em nova tabela, o argentino recebeu dentro da área, dominou e tocou com categoria na saída de Rubén. Para desespero dos torcedores locais, ainda houve tempo para mais um. Mais uma vez Suárez deu para Messi, que fez o terceiro dele na partida e o quarto do Barcelona.

Também neste domingo, o Valencia ficou no empate sem gols com o Eibar, em casa, e segue na quarta colocação, com 67 pontos. O adversário está em 12º, com 44 pontos. Getafe e Girona também ficaram na igualdade, mas em 1 a 1.