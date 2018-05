Com três de Moses, Nigéria bate Argélia e dispara nas Eliminatórias da África

Com três gols de Victor Moses, meia-atacante do Chelsea, a Nigéria venceu a Argélia por 3 a 1, neste sábado, em casa, em duelo pela segunda rodada do Grupo B das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia. Bentaleb descontou para os visitantes.

O resultado deixou os anfitriões em uma posição tranquila na chave - estão em primeiro lugar com seis pontos. A Argélia está na lanterna com apenas um. Camarões, que empatou por 1 a 1 com Zâmbia, aparece em segundo lugar com dois pontos conquistados. A Zâmbia está em penúltimo também com um.

Pelo Grupo D, a África do Sul se manteve colada na liderança ao vencer Senegal por 2 a 1, em casa. Hlatshwayo e Serero marcaram os gols da vitória. Ndoye descontou. Os anfitriões estão na segunda colocação com os mesmos quatro pontos da líder Burkina Faso, mas com pior saldo de gols (2 a 1).

Burkina Faso está na ponta graças a uma vitória sobre Cabo Verde por 2 a 0, fora de casa. Diawara e Nakoulma marcaram para os visitantes. Senegal é o terceiro colocado, com três pontos, e Cabo Verde está na lanterna sem pontuar.

No Grupo C, a Costa do Marfim ficou no empate sem gols com Marrocos, fora de casa. O resultado manteve o time visitante na ponta da chave com quatro pontos. Os marroquinos estão em segundo lugar com dois pontos, empatado com Gabão, que também ficou no 0 a 0 com Mali, seleção que está na lanterna com um.

Em jogo único do Grupo E, Uganda venceu o Congo por 1 a 0, em casa. Neste domingo, Egito e Gana se enfrentam no encerramento da segunda rodada. Uganda é a atual primeira colocada com quatro pontos, contra três do Egito. Gana tem um e o Congo ainda não pontuou.