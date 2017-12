Com três de Oscar, Chelsea avança na Copa da Inglaterra

Com três gols do brasileiro Oscar, o Chelsea goleou o Milton Keynes, da segunda divisão inglesa, por 5 a 1 neste domingo, fora de casa, e avançou com tranquilidade para as oitavas de final da Copa da Inglaterra. Foi a primeira vez que o brasileiro conseguiu marcar três vezes pelo time inglês, que ele defende desde 2012.

Ainda sem contar com Alexandre Pato, o Chelsea controlou a partida desde o início. Antes de anotar o primeiro gol, Oscar já demonstrava que estava a fim de jogo e perdeu duas oportunidades. A terceira não tinha como errar. Aos 15 minutos, Diego Costa aproveitou vacilo da zaga, roubou a bola e, na saída do goleiro, rolou para o brasileiro empurrar de carrinho para as redes.

Os visitantes surpreenderam e chegaram ao empate cinco minutos depois. Potter chutou de fora da área, a bola desviou em Matic e enganou o goleiro Thibaut Courtois. Mas foi só um susto. Oscar voltou a chamar o jogo e colocou o Chelsea novamente à frente aos 31 minutos. O meio-campista ganhou na velocidade do zagueiro MacFadezan e bateu colocado no canto direito.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Oscar ainda aumentou a conta aos 43. Ele recebeu na ponta esquerda, avançou em diagonal em direção à meia-lua da área adversária e mandou uma bomba sem chances para Martin. Na etapa final, Hazard bateu pênalti aos dez minutos para fazer o quarto e Bertand Traoré, que substituiu Diego Costa, fechou a conta.

Também neste domingo, o Everton passou fácil pelo Carlisle United, da quarta divisão, com uma vitória por 3 a 0, fora de casa. Arouna Kone, Aaron Lennon e Ross Barkley marcaram os gols da partida que levou o time de Liverpool às oitavas de final da competição.