Com três gols de Iborra, Sevilla quebra tabu e vence Celta em Vigo após dez anos

Uma decisão de Jorge Sampaoli foi peça-chave para a vitória do Sevilla por 3 a 0 sobre o Celta em Vigo, neste domingo, pela 15.ª rodada do Campeonato Espanhol. Após empate sem gols no primeiro tempo, o treinador colocou em campo o meia Vicente Iborra, que balançou as redes três vezes e garantiu a quebra de um tabu de dez anos sem vitórias da sua equipe no Estádio de Balaídos.

Com o resultado, o Sevilla ainda se manteve na terceira posição com 30 pontos, um a menos que o vice-líder Barcelona. O Real Madrid aparece na liderança, com 37, enquanto o Celta estacionou nos 21, em 11.º lugar.

Sem contar com o meia Paulo Henrique Ganso, que se recupera de lesão muscular e sequer foi relacionado para a partida, o Sevilla manteve uma postura ofensiva em todo o primeiro tempo, com maior posse de bola que o rival, mas sem levar perigo efetivo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No intervalo, Sampaoli promoveu a entrada de Iborra no lugar do defensor Nicolas Pareja e mudou o panorama da partida. Aos seis minutos, o meia recebeu cruzamento de Sarabia e subiu mais alto que a zaga adversária para fazer 1 a 0 para o Sevilla.

Aos 39, após boa troca de passes, Vitolo deu ótimo passe para Iborra, que invadiu a área e chutou no canto do goleiro. Já nos acréscimos, Gustavo Cabral derrubou Joaquin Correa na área e a arbitragem viu pênalti. Iborra apareceu para cobrar e marcou pela terceira vez.

Na sequência do Campeonato Espanhol, o Sevilla volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Málaga. Já o Celta de Vigo terá mais dois dias para treinar e enfrenta o Athletic Bilbao em 19 de dezembro.

EMPATE NO MEIO DA TABELA

Ainda neste domingo, o Eibar não conseguiu sair do empate por 0 a 0 com o Alavés, em casa, ficando na oitava posição, com 22 pontos. Já os visitantes aparecem em 13.º lugar, com 18 pontos. Mais dois jogos encerram a rodada deste domingo: Espanyol x Sporting Gijón e Real Bétis x Athletic Bilbao.