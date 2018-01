Com três gols de Sanabria, Sporting Gijón bate o Las Palmas pelo Espanhol

Ele abriu o marcador logo aos 17 minutos de partida. Os visitantes alcançaram o empate aos 38 com Nabil El Zhar. Aos 27 da etapa final, o Las Palmas ficou com um a menos após a expulsão de Aythami. O Sporting Gijón aproveitou, voltou a ficar à frente do marcador, aos 33, e garantiu a vitória aos 40.

O resultado afastou o Sporting Gijón da zona de rebaixamento. O time agora ocupa a 14.ª colocação com 15 pontos, quatro à frente do grupo da degola. O Las Palmas é o penúltimo colocado com 10.

Em outro duelo deste domingo, o Athletic Bilbao ficou no empate sem gols com o Málaga, em casa. Com o resultado, o time basco ficou na sétima colocação com 21 pontos, enquanto que os visitantes estão colados na zona de rebaixamento, em 17.º com 11 - no Campeonato Espanhol, caem os três últimos colocados.