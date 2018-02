Com três gols de Saviola, Barcelona avança na Copa do Rei Podendo perder por até um gol de diferença, por ter vencido o jogo de ida por 2 a 0, o Barcelona jogou para o gasto para se classificar às quartas-de-final da Copa do Rei. Nesta terça-feira, com um time misto, bateu o Alavés, da segunda divisão, por 3 a 2, no Camp Nou. Apesar do técnico Frank Rikjaard ter poupado alguns titulares, Ronaldinho Gaúcho, estrela da companhia, jogou os 90 minutos. Mas quem roubou a cena foi o argentino Saviola, autor dos três gols do Barça. Ele já havia marcado o tento de honra na derrota por 3 a 1 para o Espanyol, no último sábado, e os dois da primeira partida diante do Alavés. Apesar da boa fase, o atacante não conta com a simpatia da comissão técnica e pode ser novamente emprestado - atuou no Sevilla na última temporada. Quem também deixou boa impressão foi o ex-santista Wellington Paulista, autor do primeiro gol do Alavés e que por pouco não marcou o segundo - perdeu uma chance clara após ter driblado o goleiro Jorquera; Puyol tirou em cima da linha. Mesmo com desfalques, o Barcelona começou melhor e em 20 minutos abriu 2 a 0 - o primeiro num chute após rebote da zaga e o segundo após cruzamento do brasileiro Thiago Motta. Franco atirador, o Alavés foi para cima e descontou num belo toque de cobertura de Wellington Paulista em Jorquera. O gol de empate veio ainda no primeiro tempo, numa cobrança de falta de Arthuro. Na etapa final, o Barcelona não demorou a chegar ao terceiro, após passe de Xavi para Saviola. Wellington Paulista, vaiado pela torcida catalã - o que pode ser interpretado como sinal de respeito - foi substituído por Ogbeche. A quatro minutos do final da partida, vários torcedores invadiram o campo, mas foram prontamente retirados pelos policiais. Mais seis jogos das oitavas da Copa do Rei serão disputados nesta quarta: La Coruña x Mallorca (2 a 1 na ida), Sevilla x Rayo Vallecano (0 a 0), Villarreal x Valladolid (1 a 2), Zaragoza x Málaga (3 a 0), Osasuna x Atlético de Madrid (1 a 1) e Valencia x Getafe (1 a 1). Na quinta, o Real Madrid recebe o Betis (0 a 0).