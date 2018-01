Com um a mais e gol contra, Arsenal derrota Newcastle fora de casa

O Arsenal contou com uma ajuda de peso do Newcastle para buscar neste sábado sua segunda vitória no Campeonato Inglês. O time de Londres foi beneficiado pela expulsão precoce do atacante Aleksandar Mitrovic e pelo gol contra marcado por Coloccini no segundo tempo para vencer por 1 a 0, fora de casa, no St. James Park.

O time visitante começou a ficar em vantagem na partida logo aos 16 minutos, quando Mitrovic levou o cartão vermelho direto por fazer falta dura em Coquelin. Com um a mais em campo, a equipe comandada por Arsène Wenger não teve maiores problemas para se impor na casa do adversário.

Só não abriu o placar no primeiro tempo porque Walcott desperdiçou chance incrível. Na pequena área, ao aproveitar rebote do goleiro, ele pegou de canela e mandou por cima do travessão.

No segundo tempo, o Arsenal teve sucesso ao insistir no ataque. Aos 6 minutos, o time londrino precisou de três finalizações para marcar o único gol da partida. Na primeira, a defesa rebateu. No segundo, o goleiro defendeu. Mas, no rebote, Chamberlain bateu cruzado e contou com um desvio de Coloccini para vencer Tim Krul.

Com o triunfo, na abertura da quarta rodada do Inglês, o Arsenal chegou aos sete pontos e se aproxima do bloco da ponta. O Newcastle, ainda sem vencer, segue com apenas dois pontos, na beira da zona de rebaixamento.