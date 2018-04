Com um a mais, Lazio bate Roma e fatura a Copa da Itália

ROMA - A Lazio se sagrou campeã da Copa da Itália, neste domingo, ao superar a rival Roma por 1 a 0, no Estádio Olímpico. Com um jogador a mais em campo, o time do brasileiro Hernanes se impôs no segundo tempo da final e faturou a vitória com gol do bósnio Senad Lulic, aos 25 minutos.

Com a vitória, a Lazio manteve a hegemonia nos últimos confrontos do clássico. O time de Hernanes, André Dias e Ederson venceu quatro dos cinco duelos disputados nas temporadas recentes. O último deles foi um empate por 1 a 1, em abril, em rodada do Campeonato Italiano.

O triunfo garantiu a Lazio ainda o sexto troféu da Copa da Itália e vaga na fase de grupos da próxima edição da Liga Europa. A Roma, por sua vez, perdeu a chance de faturar seu 10º título, o que lhe renderia o direito de se tornar o primeiro time a usar uma estrela prateada no uniforme.

O clássico deste domingo foi marcado por brigas entre as torcidas antes e durante o jogo. Dentro de campo, o jogo foi precedido de uma apresentação do cantor sul-coreano Psy, que acabou sendo vaiado por boa parte das arquibancadas.

Com a bola rolando, jogadores dos dois times repetiram no gramado o clima de animosidade das torcidas. Sem inspiração, as duas equipes fizeram um primeiro tempo de muita marcação, faltas e discussões.

O jogo melhorou no segundo tempo, mas com raros lapsos de criatividade. O único gol da partida acabou saindo em disparada de Candreva pela esquerda. Ele cruzou na área, o goleiro Lobont passou em branco, e Lulic só completou para as redes.

Nos acréscimos, Tachtsidis levou o cartão vermelho e dificultou a reação da Roma, dos brasileiros Leandro Castán, ex-Corinthians, e Marquinhos, ex-Fluminense.