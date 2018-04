Com um a mais, São Bento vacila e fica no empate com o Mogi

O São Bento perdeu uma grande chance de acabar com o jejum de vitórias e se distanciar da zona de rebaixamento na noite desta terça-feira. Mesmo jogando com um homem a mais durante praticamente todo segundo tempo, o time de Sorocaba ficou no empate com o Mogi Mirim, por 1 a 1, no Estádio Walter Ribeiro, pela décima rodada do Campeonato Paulista.

Sem vencer há sete partidas, o São Bento continua em situação delicada, amargando a lanterna do Grupo B e a 15.ª colocação na classificação geral, com dez pontos, um a mais que o Linense, primeiro da zona de rebaixamento. O Mogi Mirim também não vive seu melhor momento na competição - não ganha há quatro jogos -, mas ainda continua na vice-liderança do Grupo A, com 16 pontos.

O primeiro tempo foi bastante animado, com muitas chances de gol. Aos oito, Leonardo de Jesus aproveitou cruzamento rasteiro e bateu no cantinho de Henal, abrindo o placar para os visitantes. O lance acordou o São Bento, que assustou três vezes antes de empatar, aos 31 minutos. Romário aproveitou cruzamento de Giovanni e cabeceou no ângulo de Daniel. Nos minutos finais, os goleiros dos dois times trabalharam e impediram que alguém fosse para o intervalo em vantagem.

A expulsão de Wagner logo aos dez minutos animou o São Bento, que dominou todo o segundo tempo e teve pelo menos quatro boas chances de virar a partida, mas acabou esbarrando no goleiro Daniel. Aos 32, Marcelo Cordeiro chutou rasteiro e Marquinho desviou no meio do caminho para o gol. A arbitragem, porém, marcou impedimento do atacante sorocabano. Com um homem a menos, o Mogi se abdicou do ataque e segurou o importante empate.

O São Bento volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o XV de Piracicaba, às 18h30, no Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, pela 11.ª rodada. No mesmo dia, mas às 16 horas, o Mogi Mirim recebe a Portuguesa, no Romildo Gomes Ferreira, em Mogi Mirim.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 1 X 1 MOGI MIRIM

SÃO BENTO - Henal; Alex Reinaldo, Wanderson, João Paulo e Marcelo Cordeiro; Serginho Catarinense, Rodrigo Thiesen (Marquinho), Éder Loko, Giovanni (Tremontti) e Diego Barboza; Romário (Danilo Alves). Técnico - Paulo Roberto Santos.

MOGI MIRIM - Daniel; Valdir, Fábio Sanches, Wagner Silva e Leonardo de Jesus (Elvis); Magal, Hygor, Edson Ratinho e Vitinho (Franco); Thomas Anderson (André Luis) e Magrão. Técnico - Claudinho Batista.

GOLS - Leonardo de Jesus, aos 8, e Romário, aos 31 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho.

CARTÕES AMARELOS - João Paulo, Henal e Danilo Alves (São Bento); Wagner (Mogi Mirim).

CARTÃO VERMELHO - Wagner (Mogi Mirim).

RENDA - R$ 11.261,99.

PÚBLICO - 4.917 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.