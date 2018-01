Atlético cai para o Málaga e perde chance de liderar o Espanhol

O Atlético de Madrid perdeu uma grande oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Espanhol. Diante de um Málaga pressionado na luta contra o rebaixamento, o clube da capital foi prejudicado com uma expulsão no início do segundo tempo, não aguentou a pressão e acabou derrotado fora de casa por 1 a 0, neste domingo.

Com o resultado, o Atlético manteve os 35 pontos, na segunda colocação, mesmo número do Barcelona, que lidera pelo saldo de gols e não atuou na rodada por conta da disputa do Mundial de Clubes. Agora, os atleticanos terão pela frente um duelo madrilenho diante do Rayo Vallecano, dia 30, novamente fora de casa.

Já o Málaga se distanciou um pouco da briga contra o rebaixamento com a vitória e subiu para a 13.ª colocação com 17 pontos, três a mais que o Rayo Vallecano, que abre a zona do descenso. Na próxima rodada, também no dia 30, viaja para encarar o Levante.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O jogo deste domingo teve nível técnico bem abaixo do esperado e poucas oportunidades de ambos os lados no primeiro tempo. No início da etapa final, aos 10 minutos, Gabi recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com um a mais, o Málaga foi para cima e acabou premiado já aos 41 minutos, quando Charles recebeu dentro da área e bateu. A bola ainda desviou na defesa e matou o goleiro Oblak.