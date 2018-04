Com um a menos, PSG bate o Lille e conquista a Copa da Liga Francesa

O Paris Saint-Germain derrotou o Lille por 2 a 1 neste sábado, no Stade de France, e garantiu o título da Copa da Liga Francesa pela sexta vez. Depois de conquistar o Campeonato Francês com oito rodadas de antecedência, agora resta apenas a taça da Copa da França para a equipe de Paris completar a tríplice coroa nacional.

E o feito está próximo de acontecer. O PSG está na decisão da Copa da França. No dia 21 de maio enfrentará o Olympique de Marselha novamente no Stade de France. Neste sábado, os destaques da partida foram os argentinos Di María e Pastore, que marcaram para o time da capital francesa.

O PSG começou o jogo pressionando e teve três chances de abrir o marcador antes dos cinco minutos iniciais. No entanto, só conseguiu inaugurar o placar aos 40. Após cobrança de escanteio e a zaga cortou, mas Pastore aproveitou o rebote e apareceu para fazer o primeiro.

O Lille ainda conseguiu dar o troco aos três minutos do segundo tempo. Sidibé cobrou falta, a bola passou no meio da barreira e surpreendeu o goleiro Sirigu: 1 a 1. As coisas pareciam que iriam se complicar para o PSG, que aos 25 ficou com um jogador a menos com a expulsão de Rabiot.

Mas a sorte de campeão estava com o PSG. Após chute de Sirigu para frente, a defesa do Lille falhou e a bola sobrou livre para Di María. Enyeama saiu do gol e o argentino tocou com tranquilidade para as redes.

O Paris Saint-Germain volta a cumprir tabela pelo Campeonato Francês na próxima sexta-feira, no duelo em casa contra o Rennes. O Lille, sexto na classificação com 52 pontos, está a seis de distância da vaga na Liga dos Campeões faltando quatro jogos para o término. Na quarta-feira recebe o Angers, o oitavo, com 49 pontos.