Com um a menos, Flu vence o Botafogo Em grande atuação de Petkovic, o Fluminense venceu o Botafogo por 3 a 2, neste sábado, em Volta Redonda, e manteve a esperança de lutar pelo título do Campeonato Brasileiro. Chegou a 54 pontos e diminuiu provisoriamente para oito a vantagem do líder Corinthians. Foi mais uma virada do time de Abel Braga, que perdia por 2 a 1 e atuava com 10 atletas devido à expulsão de Radamés. Parte da torcida já deixava o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, quando começou a reação do Fluminense nos 15 minutos finais. O Botafogo esteve bem e poderia ter vencido com facilidade o jogo. Depois de marcar 2 a 1, logo no início do segundo tempo, dominou inteiramente o adversário e abusou de desperdiçar oportunidades, algumas por preciosismo. No primeiro tempo, as duas equipes mostraram futebol apenas razoável. Os lances de emoção só surgiram depois de meia hora de bola rolando. Reinaldo, de cabeça, abriu o placar para o Botafogo. Logo em seguida, Petkovic cobrou falta na medida para Gabriel Santos empatar. Foi de Reinaldo novamente o segundo gol do Botafogo, já na etapa final. Quando todos previam uma goleada alvinegra, Petkovic, em lance individual, sofreu pênalti, convertido por Gabriel. O lateral marcou o 16º gol dele no Campeonato Brasileiro, quebrando um recorde: jamais um jogador de defesa chegou fez tantos gols na competição. Ainda viria tempo para Petkovic se destacar. Ele deu um toque sutil para Gabriel que, de letra, deixou Tuta livre para completar para o gol.