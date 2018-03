Com um a menos, Mirassol consegue empate e rebaixa o Linense à Série A2

O Mirassol conseguiu se manter na elite do Campeonato Paulista. Neste domingo, pela 12.ª e última rodada da primeira fase, empatou por 1 a 1 com o Linense, que foi rebaixado. No estádio José Maria de Campos Maia, os donos da casa levaram um gol logo no comecinho da partida, depois tiveram um jogador expulso e mesmo assim foram buscar a igualdade aos 42 minutos da etapa final.

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Paulista

+ São Paulo vira sobre o Red Bull e decide vaga na semi em casa contra o São Caetano

+ Palmeiras bate o Ituano com golaços de Scarpa e termina 1ª fase com melhor campanha

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Com gols de defensores, Corinthians vence o Botafogo e pega o Bragantino na próxima fase

+ Ponte Preta empata sem gols com a Ferroviária e evita o rebaixamento no Paulistão

Com o resultado, o Mirassol completa sua participação com 12 pontos, em 14.º lugar. O Linense ficou com dez, em 15.º, e foi rebaixado junto com o Santo André, com apenas oito pontos e na lanterna.

Mesmo fora de casa, o Linense quase marcou em seu primeiro ataque. Kauê conseguiu chegar sozinho no ataque, mas não conseguiu finalizar. Na sequência, a defesa tirou o perigo. O time de Lins continuou com a postura ofensiva e chegou ao gol aos quatro minutos. A defesa errou na saída de bola no meio-campo e a bola sobrou para Murilo Henrique. Na intermediária, ele dominou e acertou um chute indefensável, no ângulo.

Precisando do empate para permanecer na elite, o Mirassol demorou para se encontrar em campo e só teve duas oportunidades na primeira etapa, sem perigo. Uma foi com Marlon cobrando falta para fora. A outra foi com Zé Roberto, que invadiu a grande área, mas foi travado no momento do chute.

Na volta do intervalo, o Mirassol aproveitou o recuo do adversário e pressionou bastante. E quase chegou ao gol se não fosse pela excelente atuação de Pegorari. Aos dois minutos, pegou chute à queima roupa de Danilo. Aos cinco, Xuxa colocou a bola na área, Edson Silva cabeceou no canto e o goleiro defendeu novamente.

Aos 26 minutos, parecia que o Mirassol diminuiria o ritmo. Isso porque Paulinho levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. O Linense, porém, continuou muito recuado, o que facilitou para que os donos da casa continuassem no ataque.

O Linense pagou caro por sua escolha tática. Aos 42 minutos, Alison, que havia acabado de entrar, chutou forte de longe. A bola desviou nas costas de Matheus Lopes e encobriu Pegorari. O Linense, incrédulo com o resultado, não teve forças para reagir. O Mirassol, aliviado, agora vai disputar o Troféu do Interior que vai reunir os seis clubes que não se classificaram e às quartas de final não foram rebaixados.

FICHA TÉCNICA:

MIRASSOL 1 X 1 LINENSE

MIRASSOL: Fernando Leal; Danilo Boza (Alison) , Edson Silva, Wellington e Marlon; Wellington Reis, Paulinho e Xuxa (Gilsinho); Rodolfo (Douglas Baggio), André Luis e Zé Roberto. Técnico: Moisés Egert.

LINENSE: Pegorari; Leandro Silva, Matheus Lopes e Adalberto; Marcão Silva, Fernandinho, Bileu, Murilo Henrique e Thiago Humberto (Giovanni); Kauê (Kadu) e Wilson (Lucas Newiton). Técnico: Márcio Fernandes.

GOLS: Murilo, aos cinco minutos do primeiro tempo. Alison, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO: Luiz Flávio de Oliveira.

CARTÕES AMARELOS: Paulinho e Alison (Mirassol); Pegorari, Giovanni (Linense)

CARTÃO VERMELHO: Paulinho (Mirassol).

RENDA: R$ 57.433,00.

PÚBLICO: 5.490 torcedores.

LOCAL: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.