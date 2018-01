Com um a menos, Newell´s arranca empate no Chile O Newell´s Old Boys conseguiu uma sobrevida na Copa Libertadores da América ao empatar com o Unión Española por 1 a 1, nesta terça-feira, em Santiago, no Chile. O time argentino perdia por 1 a 0, gol de Sierra, e jogava com um a menos desde os 27 minutos do primeiro tempo, devido à expulsão de Spolli, mas conseguiu o empate com Steinert aos 40 da etapa final. Com o resultado, o Grupo 3 da competição fica embolado. O líder é o Goiás, com 10 pontos e já classificado para a segunda fase. Unión Española, com sete, The Strongest, com seis, e Newell´s, com cinco, vão decidir quem fica com a segunda vaga na próxima rodada. Na próxima quarta-feira, o Goiás recebe o Unión Española no Serra Dourada e o Newell´s enfrenta o The Strongest em Rosario, na Argentina.