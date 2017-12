Com um a menos, São Paulo supera o Palmeiras e conquista título sub-20 no RS

A equipe sub-20 do São Paulo conquistou um título heroico neste domingo. Mesmo jogando com um a menos durante boa parte do segundo tempo, a equipe virou sobre o Palmeiras com um gol nos acréscimos, ganhou por 4 a 3 e faturou a Copa Internacional Ipiranga Sub-20.

O resultado coroou a supremacia do São Paulo na competição. Desde que o torneio deixou de representar o Campeonato Brasileiro sub-20, em 2015, a equipe paulista conquistou as três edições.

E o título deste domingo foi surpreendente. O São Paulo esteve três vezes atrás no marcador e, quando o Palmeiras marcou o segundo gol, no início do segundo tempo, de pênalti, ainda teve um jogador expulso - Walce. Mas não desanimou e conseguiu a virada.

Aproveitando os erros da zaga palmeirense nas jogadas aéreas, o São Paulo fez três gols de cabeça, minimizou a desvantagem numérica e chegou ao título já nos acréscimos, ao marcar o quarto gol após cobrança de escanteio, sendo marcado por Bissoli - os outros gols do time foram marcados por Walce, Tuta e Gabriel Novaes. Aldo, duas vezes, e Papagaio fizeram os gols palmeirenses.

Além de confirmar sua supremacia na Copa Ipiranga, o São Paulo segurou o badalado time do Palmeiras sub-20, que fora campeão paulista e que subiu recentemente alguns jogadores da equipe sub-17, campeã da Copa do Brasil.

As duas equipes vão agora acelerar a sua preparação para a Copa São Paulo, principal competição da categoria de base brasileira. O torneio terá início em 2 de janeiro e a final será disputada no dia 25. O São Paulo está no Grupo 10, ao lado de Botafogo-SP, Cruzeiro-DF e Sergipe-SE, enquanto o Palmeiras enfrenta o Taubaté, a Luverdense-MT e o Moto Club-MA no Grupo 27.