Com um gol de Ganso, Sevilla goleia por 9 a 1 e avança às oitavas da Copa do Rei

O Sevilla não teve dó alguma nesta quarta-feira contra o modesto Formentera, da quarta divisão espanhola, na rodada de volta da quarta fase da Copa do Rei, a anterior às oitavas de final. Na ida, fora de casa, já havia vencido por 5 a 1. Desta vez, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, mesmo com vários reservas em campo aplicou uma goleada por 9 a 1, fechando o placar agregado em 14 a 2.

Com vários jogadores reservas escalados pelo técnico argentino Jorge Sampaoli, quem ganhou a chance de começar jogando foi o meia brasileiro Paulo Henrique Ganso. E o ex-atleta de São Paulo e Santos não a desperdiçou. Aos 14 minutos do primeiro tempo, foi quem abriu a goleada do Sevilla com um chute rasteiro no canto esquerdo do goleiro do Formentera. Este foi o primeiro gol de Ganso com a camisa do time espanhol.

A partir daí, o Sevilla descarregou o seu arsenal de gols no rival. Até o intervalo foram mais cinco - três do atacante argentino Luciano Dario Vietto, um de Wissam Ben Yedder e outro de Pablo Sarabia. Na segunda etapa, Ben Yedder fez o sétimo e só aí o Formentera conseguiu fazer o seu gol com Gabri Gomez. Mas o time de Sevilha não relaxou e Ben Yedder e Pablo Sarabia marcaram mais uma vez cada para fechar a goleada em 9 a 1.

O adversário do Sevilla nas oitavas de final ainda será conhecido em um sorteio. O time se junta a outros classificados como Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal, Las Palmas, Real Sociedad e Córdoba. Quem também passou foi o Eibar, que bateu em casa o Sporting Gijón por 3 a 1 e fez 5 a 2 no placar agregado.