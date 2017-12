Com um golaço, Kaká dá vitória ao Milan Uma bomba de Kaká aos 36 minutos do segundo tempo deu neste sábado ao Milan a vitória por 1 a 0 sobre o Empoli e colocou o time na liderança isolada com 30 pontos. E o jogador brasileiro havia entrado só oito minutos antes, no lugar do volante Pirlo. Kaká marcou com um chute maravilhoso. Ele recebeu pelo lado esquerdo, partiu para o meio e chutou da intermediária. A bola entrou no ângulo direito do goleiro Bucci, que ficou paralisado acompanhando a trajetória. ?Estou muito feliz, porque o gol nos deu uma vitória importante. O técnico me pediu para chutar de fora da área, arrisquei e deu certo.? Foi o terceiro gol de Kaká com a camisa do Milan, todos muito importantes. O primeiro foi na vitória por 3 a 1 sobre a Inter. O Milan ganhava por 1 a 0 e seu gol decidiu o jogo. O segundo foi na vitória por 1 a 0 sobre o Brugges, fora de casa, pela Liga dos Campeões. Enquanto isso, o português Rui Costa ? que foi titular neste sábado ? está em sua terceira temporada no clube e ainda procura seu primeiro gol num jogo de Campeonato Italiano. Terça-feira o Milan joga em casa contra o Celta pela Liga dos Campeões, mas como a classificação para as oitavas-de-final está garantida o técnico Carlo Ancelotti não está nem aí para essa partida. Neste domingo ele anunciará a lista dos jogadores que viajarão segunda-feira para o Japão, onde dia 14 o time decidirá o Mundial Interclubes contra o Boca Juniors. É certo que Kaká estará nesse grupo. Na outra partida deste sábado, a Lazio derrotou a Juventus por 2 a 0 em Roma, com gols de Corradi e Fiore. Foi a terceira derrota seguida da Juve, que havia perdido por 3 a 1 para a Inter e por 2 a 0 para o Galatasaray pela Liga dos Campeões.O time tem 26 pontos. A Lazio chegou aos 22. Neste domingo: Bologna x Ancona; Chievo x Roma; Inter x Perugia; Lecce x Parma; Modena x Brescia; Sampdoria x Siena; Udinese x Reggina.