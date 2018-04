Com uma lesão na coxa direita, Edu desfalca o Corinthians

No momento em que o Corinthians começava a retomar o bom futebol, depois da vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Mineiro, terá que conviver com mais um desfalque. O volante Edu Gaspar, um dos principais reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro, sofreu uma lesão muscular na coxa direita, ainda no primeiro tempo do jogo.

Nem mesmo o próprio Edu escondeu que a falta de uma pré-temporada melhor pode ter sido um dos fatores que ocasionaram essa lesão. Este foi apenas o seu terceiro jogo desde que voltou. "Todo mundo sabe que tive quatro semanas de férias, depois fiz alguns treinos e fui logo para o jogo", disse. "É uma até normal para quem entra no meio de um campeonato", completou o volante, que estava no Valência (Espanha).

Os médicos do Corinthians ainda aguardam exames detalhados para saber a gravidade da lesão e, posteriormente, falar em volta aos gramados. "Vou esperar para ver os resultados. Com certeza, quero retornar o mais rápido possível", disse o camisa 32.

Além de Edu, para a próxima partida o técnico Mano Menezes não poderá contar Diego (terceiro cartão amarelo) e Boquita (convocado para a seleção brasileira sub-20). Moradei ou Jucilei podem substituir o volante. Jean poderá entrar na zaga e Marcinho no meio-campo. O Corinthians encara o Internacional nesta quarta-feira, às 21h50.