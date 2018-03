Com uma vitória em 24 jogos no Italiano, Pescara demite treinador

Praticamente rebaixado no Campeonato Italiano, o Pescara demitiu nesta terça-feira o técnico Massimo Oddo. O time exibe uma campanha pífia na competição, com apenas uma vitória em 24 rodadas disputadas. Com apenas nove pontos, ocupa a última colocação da tabela.

O último revés aconteceu no fim de semana, quando o Pescara caiu diante do Torino por 5 a 3. Com o resultado, o time ficou a 13 pontos do Empoli, 17º colocado e primeiro time fora da zona de rebaixamento. O clube ainda não anunciou o nome do seu novo treinador.

Oddo, de 40 anos, assumiu o comando do Pescara antes do último jogo da temporada passada, quando o time brigava pelo acesso na segunda divisão. Ao obter a vitória na partida decisiva, Oddo contribuiu para a entrada da equipe na primeira divisão. E foi mantido na função, apesar da pouca experiência.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Pescara foi o primeiro time comandado por Oddo, que foi reserva da seleção italiana na conquista da Copa do Mundo de 2006.