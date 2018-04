Com Valdivia, Dorival relaciona 23 atletas para este domingo

Depois de treinar na quinta-feira e ficar de fora da atividade de sexta, o meia Valdivia está relacionado para o confronto decisivo do Palmeiras diante do Atlético-PR neste domingo, no Allianz Parque. O jogo é válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro e uma vitória livra o time paulista de qualquer possibilidade de rebaixamento.

Apesar de aparecer entre os convocados, a presença de Valdivia em campo ainda é incerta, justamente por conta do edema na coxa esquerda, que o afastou do treino de sexta. Ele sofreu a lesão quando defendia a seleção chilena no mês passado. Desde então, desfalcou o Palmeiras contra o Sport, atuou bem abaixo de suas condições por 45 minutos diante do Coritiba, e ficou de fora mais uma vez contra o Inter, no último sábado.

Neste sábado, o chileno mais uma vez ficou de fora do treinamento, realizando tratamento. Sua presença é considerada fundamental para uma equipe que depende de sua criatividade para marcar gols. Vale lembrar que o Palmeiras precisa da vitória para se garantir na Série A. Em caso de tropeço, terá que torcer contra Vitória e Bahia.

Além de Valdivia, a novidade da lista de relacionados foi a presença do zagueiro Nathan, que cumpriu suspensão na última rodada. Resta saber com quem o jovem de 19 anos fará dupla na defesa. Isso porque Tobio não se recuperou de problema muscular e foi vetado. Lúcio deve atuar, mas Victorino corre por fora. Marcelo Oliveira, que se contundiu na sexta-feira, também será desfalque.

RELACIONADOS

Goleiros: Fernando Prass e Jailson

Laterais: João Pedro, Wendel, Victor Luis e Juninho

Zagueiros: Lúcio, Victorino, Nathan e Gabriel Dias

Volantes: Bruninho, Renato, Washington e Wesley

Meias: Valdivia, Patrick Vieira, Mazinho, Fernandinho e Felipe Menezes

Atacantes: Henrique, Diogo, Mouche e Cristaldo