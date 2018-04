Com Valdivia no campo, Gabriel Jesus se destaca em treino do Palmeiras

O meia Valdivia foi a principal novidade na reapresentação do Palmeiras na Academia de Futebol nesta terça-feira. Enquanto os titulares fizeram um trabalho na academia e os reservas venceram um jogo-treino contra o Atibaia por 4 a 0 - com destaque para a boa atuação de Gabriel Jesus - , o chileno foi para o campo e correu em torno do gramado.

Valdivia estava com a seleção chilena desde o início da semana passada, mas não atuou nos amistosos contra Irã e Brasil. Antes de ir para o campo, o meia realizou um trabalho de fortalecimento muscular na academia e depois ficou alguns minutos assistindo ao jogo-treino dos reservas. A previsão é a de que o chileno consiga ter condições de atuar no sábado, contra o Mogi Mirim, pelo Campeonato Paulista, no Allianz Parque.

Em relação ao jogo-treino, os destaques foram Gabriel Jesus e Leandro Pereira. Cada um marcou dois gols. A equipe que começou a atividade foi a seguinte: Aranha; Ayrton, Victor Ramos, Jackson e Victor Luis; Renato, Andrei, Alan Patrick, Ryder e Gabriel Jesus; Leandro Pereira. Com essa formação, o time alviverde venceu a primeira etapa por 1 a 0, com gol de Gabriel Jesus, que recebeu na frente da área, cortou um zagueiro e bateu sem chances para o goleiro.

No segundo tempo, o técnico Oswaldo de Oliveira escalou a seguinte formação: Jailson; Ayrton, Nathan, Wellington e Victor Luis; Renato, Julen, Ryder, Maikon Leite e Gabriel Jesus; Leandro Pereira. Na etapa final, a atuação dos reservas foi muito melhor. Gabriel Jesus fez jogada individual e sofreu pênalti. Leandro Pereira bateu e ampliou a vantagem. Pouco depois, mais uma vez Gabriel Jesus fez a diferença. Ele recebeu na entrada da área, se livrou da marcação e acertou uma bomba, marcando um belo gol. E ainda deu tempo de Ryder sofrer pênalti, Leandro Pereira bater e fechar o placar.

O elenco do Palmeiras volta aos treinamentos na manhã desta quarta-feira, na Academia de Futebol. A tendência é que Oswaldo comece a fazer atividades mais focadas na partida contra o Mogi Mirim.