Com vantagem, Santos busca vaga contra o Joinville Recuperado da contusão muscular na coxa esquerda, sofrida no último dia 4, o meia argentino Montillo treinou com bola nesta terça-feira, no CT Rei Pelé. Mesmo assim, ele não deve defender o Santos no jogo desta quarta contra o Joinville, às 22 horas, na Vila Belmiro, pela rodada de volta da segunda fase da Copa do Brasil. Na ida, em Santa Catarina, o time santista venceu por 1 a 0 e joga pelo empate.