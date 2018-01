Grêmio aposta na volta de Douglas para continuar caça ao líder

Na manhã desta sábado, o Grêmio realizou o último treino no CT Presidente Luiz Carvalho antes de enfrentar o Goiás, neste domingo, na Arena Grêmio, a partir das 16h, pela 23ª rodada do Brasileirão. O técnico Roger Machado terá que improvisar a formação de sua equipe para encarar os goianos por causa de desfalques e da ausência de atletas que servem suas respectivas seleções.

A atividade deste sábado teve a primeira parte fechada para a imprensa. Para enfrentar o Goiás, além de Marcelo Grohe (na seleção brasileira nos EUA), Luan (na seleção olímpica) e Erazo (com a seleção do Equador), o comandante gremista não poderá contar com o lateral Galhardo, o volante Edinho e o atacante Pedro Rocha, que cumprirão suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, o meia Douglas, suspenso contra o Figueirense, e o volante Maicon, recuperado de lesão muscular, estarão de volta ao time.

Quando o acesso foi liberado no treino, o grupo participava de uma trabalho técnico-tático, em que eram exercitados os cruzamentos, finalizações e o setor defensivo. Na metade do campo, Roger orientava jogadas rápidas que começavam com os volantes até os atacantes. Vitinho e Bobô foram destaque nas conclusões.

Na lateral direita, Lucas Ramon será o substituto de Galhardo. No ataque, Bobô deve seguir no time e a dúvida fica por conta do substituto de Fernandinho, que, com dores após sair do jogo contra o Figueirense, está sem condições de atuar.

A lista de relacionados para a partida contra o Goiás tem algumas novidades. O lateral-direito Wesley e o atacante Tilica, ambos do Grupo de Transição, e o atacante Yuri Mamute, totalmente recuperado de lesão, estão à disposição de Roger.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Tiago e Bruno Grassi;

Zagueiros: Bressan, Geromel e Rafael Thyere;

Laterais: Lucas Ramon, Marcelo Hermes, Marcelo Oliveira e Wesley;

Volantes: Maicon, Moisés e Walace;

Meias: Douglas, Giuliano, Maxi Rodríguez e Willian Schuster;

Atacantes: Bobô, Braian, Everton, Tilica, Vitinho e Yuri Mamute.