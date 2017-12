Com venda de 'Porcotone', arena do Palmeiras abre loja virtual

O estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, abriu neste fim de ano uma loja virtual. A nova plataforma, apontada como novidade no mercado brasileiro, traz como principal produto um chocotone, apelidado pelo torcedor de porcottone. O produto vem ainda com um porco de pelúcia e é vendido pelo preço de R$ 54,99.

"Lançaremos em 2018 novos produtos do Allianz Parque na loja virtual, como o copo dos jogos do Palmeiras e shows, camisetas, maquetes e mais algumas novidades da casa do Verdão", disse o gerente geral da arena, Eduardo Rigotto. O Allianz Parque foi o primeiro estádio do Brasil a investir em uma linha própria de produtos e resolveu expandir a comercialização para a internet após notar o grande interesse do público.

"Esse produto foi lançado com alguns pontos de venda físicos. No entanto, o interesse do torcedor por ele foi tão grande que nos vimos obrigados a expandir a operação para internet", disse Rigotto. O site virtual de vendas do estádio do Palmeiras é o store.allianzparque.com.br. Há entregas para todo o Brasil.