Com vídeo, Justiça identifica autor de ataque contra o River

Um suposto "barra brava" do Boca Juniors foi identificado pela Justiça como o autor do ataque aos jogadores do River Plate com gás de pimenta, tóxico, no intervalo do jogo pelas oitavas de final da Copa Libertadores, na última quinta-feira, no Estádio La Bombonera, que acabou sendo encerrado em razão desse incidente.

Um vídeo feito pelo Fox Sports, dono dos direitos de transmissão do torneio sul-americano, que foi analisado pela Justiça e difundido ao público permitiu a identificação do autor do material da agressão e de outros dez torcedores que atuaram como cúmplices, segundo um comunicado divulgado pelo próprio Boca Juniors.

O clube argentino não revelou as identidades dos personagens, mas a agência estatal Télam confirmou se tratar de Adrian Napolitano, "El Panadero" ("O Padeiro", em português), e suposto "barra brava" do Boca.

No vídeo é possível observar claramente esse torcedor, com um casaco amarelo e gorro azul, andando pela tribuna inferior norte do estádio e se aproximando do túnel inflável pelo qual deveriam sair os jogadores do River Plate. Após estender a sua mão através do alambrado, ele lança um líquido de coloração laranja, que atingiu em cheio alguns jogadores do adversário do Boca.

Este novo vídeo lança luz sobre o que aconteceu na Bombonera porque até agora circulavam versões diferentes sobre a agressão, que deixou quatro jogadores do River Plate com ardência nos olhos e queimaduras pelo corpo. Eles precisaram ser hospitalizados.

Anteriormente, durante a partida, havia sido difundida outra imagem de um torcedor tentando romper o túnel inflável com um sinalizador, e se pensava que por ali teria sido lançado uma preparação caseira com o gás pimenta. A Justiça continua investigando e analisando as imagens.

Além do torcedor identificado como Napolitano, que faria parte de um setor da mais famosa torcida organizada do Boca Juniors, a La 12, se observa ainda no vídeo outros torcedores atentos aos movimentos do agressor. Diante do incidente, a Conmebol expulsou o Boca Juniors da Copa Libertadores e declarou o River como vencedor da série. Além disso, determinou que o Boca jogue os próximos quatro duelos como mandante com os portões fechados em torneios internacionais e outros quatro como visitante sem a presença da sua torcida. O clube recebeu multa de US$ 200 mil (aproximadamente R$ 600 mil). O Boca recorreu da punição.

Segundo o diário argentino Olé, a polícia e o Boca Juniors também identificaram outros 10 suspeitos de terem participado dos ataques a atletas do River. Confira a lista:

Federico Blanco

Gustavo Florentín

Diego Biglia

Marcelo Cáceres

Ernesto Rossi

Rodrigo Polimeni

Gerónimo Molteni

Salvador Migliorisi

Sergio Amor

Carlos Pedrozo