Com Vilson na zaga, Grêmio vence jogo-treino na Arena

No primeiro jogo-treino do ano, contra o Canoas, dois dias atrás, Luxemburgo havia escalado Saimon ao lado de Cris. Desta vez, porém, ele testou Vilson ao lado do reforço. Outra novidade em relação à atividade de quinta-feira foi a entrada de Pará, que fora apresentado na quarta e, por isso, não pegou o Canoas.

A formação com: Dida; Pará, Cris, Vilson, Alex Teles; Fernando, Marco Antônio, Elano, Zé Roberto; Marcelo Moreno e Willian José jogou até 14 minutos do segundo tempo e venceu por 1 a 0, gol de Marcelo Moreno. Na segunda etapa, com os reservas, o Grêmio fez o segundo. André Lima marcou.

O volante Souza, que foi apresentado na sexta, ficou apenas recuperando a forma física ao lado do preparador e não participou do jogo-treino na Arena. Ele volta a trabalhar em dois turnos no domingo, ao lado de Pará e Deretti, que só chegaram esta semana ao clube e estão em defasagem física com relação ao elenco. O Grêmio viaja às 20h10 do domingo em direção a Quito.