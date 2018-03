Com Vinicius Júnior, seleção sub-20 é convocada para amistosos em Manaus

O técnico Carlos Amadeu convocou nesta terça-feira os 22 jogadores que representarão a seleção brasileira sub-20 em dois amistosos no mês que vem. O atacante Vinicius Júnior, do Flamengo, é o grande destaque da lista para as partidas contra o México, nos dias 22 e 25 de março, ambas em Manaus.

Os jogos abrem a preparação do Brasil para o Sul-Americano de 2019, que será disputado no Chile. O torneio é classificatório para o Mundial da categoria, também em 2019, e para a próxima Olimpíada, em Tóquio, em 2020. Por isso, o amistoso é levado a sério pela CBF e por Carlos Amadeu.

"Dos 22 convocados, 21 já vestiram a camisa da seleção brasileira em pelo menos uma ocasião. Estamos sempre abertos aos novos talentos que surgem no Brasil. Para elaborar a lista, estivemos in loco na Copa São Paulo, assistimos aos jogos dos estaduais e as competições deste início de ano. Muitos jogadores já estão no profissional de seus clubes e conseguimos reunir uma boa quantidade de informações", declarou o treinador.

O principal destaque da lista é o atacante Vinicius Júnior, frequentemente titular do time profissional do Flamengo, apesar de ter apenas 17 anos. Os também atacantes Brenner, do São Paulo, e Paulinho, do Vasco, estão entre outros dos principais nomes da convocação.

Finalistas da última Copa São Paulo, Flamengo e São Paulo, aliás, dominam a lista, com cinco convocados cada. O Palmeiras aparece na sequência, com quatro nomes, enquanto Cruzeiro e Grêmio, com dois, além de Ponte Preta, Avaí, PSV Eindhoven e Vasco são os outros times lembrados.

Confira a lista de convocados da seleção brasileira sub-20:

Goleiros: Gabriel Brazão (Cruzeiro), Hugo Nogueira (Flamengo).

Laterais: Emerson (Ponte Preta), Vitinho (Cruzeiro), Guedes (Grêmio), Luan Candido (Palmeiras).

Zagueiros: Matheus Thuler (Flamengo), Patrick (Flamengo), Vitor Eduardo (Palmeiras), Walce Costa (São Paulo).

Meio-campistas: Alan (Palmeiras), Hélio Junio (São Paulo), Igor (São Paulo), Luan (São Paulo), Luan Pereira (Avaí), Mauro Junior (PSV Eindhoven), Victor Bobsin (Grêmio).

Atacantes: Brenner (São Paulo), Fernando (Palmeiras), Lincoln (Flamengo), Paulinho (Vasco), Vinicius Junior (Flamengo).