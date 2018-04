Com virada história, Coritiba é campeão da Série B

O Coritiba suou, mas conquistou com méritos, o título do Campeonato brasileiro da série B ao vencer o Santa Cruz, por 3 a 2, neste sábado á tarde, no Estádio do Arruda, em Recife, pela 38.ª rodada. O gol da vitória saiu somente aos 48 minutos do segundo tempo, com Henrique, deixando o Coxa com 69 pontos, dois a mais do que o Ipatinga, que goleou o Paulista, por 5 a 2, em Jundiaí. Veja também: Classificação Calendário e resultados Enquanto o Coritiba festejava em Pernambucano, o Ipatinga também fazia a festa em Jundiaí, mesmo porque este é o segundo acesso consecutivo do Ipatinga, que ano passado subiu da Série C. Ambos já tinham garantido o acesso para a Série A, ao lado da Portuguesa e do Vitória. Por outro lado, o Paulista acabou rebaixado para a Série C, juntando-se a Ituano, Remo e Santa Cruz. Na briga contra o rebaixamento, o Paulista levou a pior, mesmo porque precisava vencer o Ipatinga, em Jundiaí, e ainda torcer por um empate de um dos outros três rivais: Avaí, Gama e Santo André. Mas deu tudo errado para o time jundiaiense que perdeu para o Ipatinga, terminando com 45 pontos, em 17.º lugar. Campeão da Série C em 2001, o Paulista participou da Série B pela primeira vez em 2002. Foram seis anos na Segundona. Enquanto isso, o Gama não vacilou diante do mistão do Vitória, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Logo abriu o placar e depois garantiu a vitória, por 1 a 0, terminando em 12.º lugar, com 51 pontos. Também em casa, o Avaí superou o rebaixado Ituano, por 4 a 0, fechando a temporada com 51 pontos, em 15.º lugar. O Santo André, outro ameaçado, venceu o Ceará, em Fortaleza, por 2 a 1, chegando também aos 51 pontos, em 14.º. Os outros jogos serviram, praticamente, para cumprimento de tabela. No Canindé, num jogo de festa para a torcida, a Portuguesa venceu o Criciúma, por 3 a 1, de virada, garantindo a terceira posição, com 63 pontos. Em Belém, a Ponte Preta venceu o rebaixado Remo, por 1 a 0, e comemorou o fato de se manter na frente do Ceará na tabela 11.º e 16.º - e no Ranking da CBF 25.º a 26.º. Dessa forma, tem esperança de ser convidada a participar da Copa do Brasil, desde que o Palmeiras confirme no Brasileirão a sua vaga na Taça Libertadores da América. Em Marília, o MAC, 6.º, com 53 pontos, perdeu por 2 a 1 para o Fortaleza, que terminou em 5.º lugar, com 56 pontos. Em Maceió, o CRB goleou o Barueri, por 4 a 1, ficando com 53 pontos, em 8.º, enquanto o time paulista, com 51 pontos, terminou em 13.º. Num jogo sem graça no ABC, São Caetano, 10.º, com 53, venceu por 1 a 0 o Brasiliense, 9.º, com 53 pontos. Na briga pela artilharia, com os quatro gols marcados pelo Ipatinga sobre o Paulista, Alessandro se isolou na ponta, com 25 gols. Val Baiano, com 23 gols, bobeou ao desperdiçar um pênalti pelo Gama diante do Vitória. Fábio Oliveira, do rebaixado Remo, terminou com 22 gols.