Com virose, Bruno Silva desfalcará Botafogo contra o Palmeiras

O Botafogo ganhou uma baixa na véspera do duelo contra o Palmeiras. O volante Bruno Silva não se recuperou de uma virose e foi vetado pelo departamento médico do jogo deste domingo, às 17 horas, no Allianz Parque, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador é o terceiro desfalque da equipe para a partida. O técnico Jair Ventura já não podia contar com o volante Airton e o lateral-esquerdo Victor Luis, suspensos. No lado esquerdo, Diogo Barbosa será o substituto. A dupla de marcação no meio-campo deve ser formada por Dudu Cearense e Fernandes.

O treinador, no entanto, não confirmou a escalação da equipe e deixou em aberto a formação do ataque. Se mantiver o time da derrota para a Chapecoense por 2 a 0 na última rodada, Neilton e Pimpão começarão entre os titulares. No entanto, Sassá, artilheiro da equipe na temporada com 13 gols, volta de suspensão e pode retomar a vaga entre os 11.

O Botafogo é o atual quinto colocado no Brasileirão, com 55 pontos, e tenta garantir um lugar no G6. Atualmente, está quatro pontos à frente do sétimo colocado, o Corinthians. Conquistar um triunfo, no entanto, promete ser bastante complicado, já que o Palmeiras jogará em casa e tem a possibilidade de garantir a taça do Brasileirão em caso de vitória. Para isso, precisa contar com tropeços de Santos e Flamengo, que enfrentam, respectivamente, Cruzeiro (fora) e Coritiba (em casa).