Com vitória na Justiça, Palmeiras se livra de pagar taxa de policiamento

O Palmeiras conseguiu nos últimos dias ganhar na Justiça o direito de suspender o pagamento de taxas de policiamento nas partidas como mandante. A decisão liminar do juiz Randolfo Ferraz de Campos, da 14ª Vara de Fazenda Pública, acatou o pedido do clube feito em processo há dois meses, em que foi alegado a inconstitucionalidade do tributo.

A decisão pode abrir brecha para os demais clubes paulistas conseguirem a mesma suspensão. A taxa de policiamento incomoda as equipes desde o reajuste realizado pelo governo estadual em dezembro de 2013 com a lei 15.266. Até então, o valor a ser pago pelos clubes paulistas era de cerca de R$ 20 para cada policial que atuasse na seguranças das partidas por um turno de seis horas. Depois, a taxa passou a ser de aproximadamente R$ 30 para cada hora de serviço. As equipes calculam que isso tenha representado um aumento de até dez vezes no gasto.

A alteração mexeu com as finanças das equipes. O Palmeiras calcula ter gasto aproximadamente R$ 1 milhão neste ano com custos de policiamento. "O argumento nosso é que a taxa tem que ser divisível, e aqui não seria possível individualizar o custo por cidadão que é beneficiado pelo policiamento. O processo está no começo, mas a tendência é de confirmação da sentença, pois tem precedente no Tribunal de Justiça", explicou o advogado tributarista Flávio Sanches, do escritório CSMV Advogados, responsável pelo processo.

De acordo com Sanches, o Palmeiras está liberado temporariamente do pagamento da taxa enquanto o assunto não for julgado. O governo estadual deve recorrer. Esse cenário, porém, não altera a presença de policiais nos jogos e o esquema de isolamento das ruas nos arredores do Allianz Parque. "A Polícia continuará a lançar o boleto com a taxa, mesmo com a liminar. Uma parte vai continuar a cobrar, mas a outra não precisará pagar", disse o advogado.

Para embasar o processo o Palmeiras anexou borderôs à ação, que tem mais de 500 páginas. Entre os argumentos pela inconstitucionalidade da cobrança, o departamento jurídico alegou que a taxa recolhida não era destinada aos policiais que trabalharam na segurança da partida, mas sim ao Tesouro do Estado.

Sanches afirma que há outros clubes no interior do Estado em Ribeirão Preto e Campinas com processos similares aos do Palmeiras. O Alviverde chegou a gastar neste Brasileiro mais de R$ 73 mil no clássico com o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, apenas para custeio do policiamento. A quantidade de pessoas para trabalhar na segurança do jogo é uma determinação da Polícia Militar, definida de acordo com a operação logística específica para a partida.