Com vitória simples, Werder volta a ser vice no Alemão Com um gol do atacante Rosemberg aos 30 minutos do segundo tempo, o Werder Bremen venceu o Nuremberg neste domingo, e voltou a assumir a vice-liderança do Campeonato Alemão. Depois de ser ultrapassado pelo Stuttgart, que no sábado goleou o Hamburgo, fora de casa, por 4 a 2, a equipe dos brasileiros Diego e Naldo voltaram a entrar na briga direta pelo título da temporada, somando 54 pontos, dois a menos que o líder Schalke 04. Na outra partida da 28.ª rodada do Alemão, o Bayer Leverkusen sentiu o baque da derrota da última quinta-feira para o Osasuna pela Copa da Uefa e foi surpreendido, em casa, pelo Bochum, que aplicou uma goleada de 4 a 1. Logo aos oito minutos de partida, o zagueiro Haggi, contra, abriu o placar para os visitantes. Aos 16, Yahia aumentou a vantagem do Bochum, e aos 22 Gekas abriu 3 a 0. Já na segunda etapa, Kiessling, aos 27 minutos, descontou para o Leverkusen, mas aos 36 cometeu uma falta violenta e foi expulso, dando chance para o Bochum marcar mais um, aos 44, o segundo de Gekas.