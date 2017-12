Com volante Gabriel, Palmeiras retoma treino em dois períodos

O Palmeiras volta a treinar em dois períodos a partir desta segunda-feira. Apesar das sete contratações que fez por enquanto na temporada, o volante Gabriel é uma das principais apostas do torcedor palmeirense, após ter rompido o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. E o atleta está dando sequência ao processo de recondicionamento físico. Ele já fez trabalhos mais leves de preparação com os companheiros de time, com atividades na sala de musculação e no gramado, sob o comando do preparador Thiago Maldonado.

A previsão era que o tempo de recuperação fosse de seis a oito meses, mas Gabriel tem reagido tão bem ao tratamento que há quem aposte no clube que seu retorno pode acontecer já em fevereiro.

O Palmeiras começa o ano bastante animado. O alviverde espera largar na frente dos principais concorrentes na disputa por títulos em 2016. O entrosamento e o fato de não ter perdido nenhum jogador fundamental para a equipe faz com que o técnico Marcelo Oliveira e a diretoria inicie o ano cheio de confiança.

Além disso, o clube também investiu em reforços. Chegaram ao Palmeiras: Vagner, Edu Dracena, Roger Carvalho, Rodrigo, Moisés, Régis e Erik, esse último, a revelação do Campeonato Brasileiro de 2014.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quando olha para os lados, os palmeirenses ficam ainda mais animados. O Corinthians começa o ano quebrando a cabeça para se recompor de peças importantes que deixaram o clube: Jadson, Renato Augusto, Vagner Love e Ralf. Sem contar os nomes que são cotados para sair: Gil, Elias, Cássio.

Já o São Paulo não sabe como será após a aposentadoria do ídolo Rogério Ceni. O tricolor também precisa se recuperar da turbulenta temporada de 2015, quando três treinadores deixaram o comando do clube, e a vaga na Libertadores veio para salvar um ano que parecia perdido.