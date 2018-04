Com volta de Andrigo, Argel repete time do Inter em treino

O elenco do Inter voltou a treinar na manhã desta terça-feira, no CT Parque Gigante, visando o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho, domingo, às 16 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. E a principal novidade do treinamento, além do frio de cerca de 13ºC e da chuva que atingiu Porto Alegre no período, foi o retorno do meia Andrigo aos treinamentos ao lado dos seus companheiros de equipe.

Na última segunda-feira, na representação do elenco após a vitória por 1 a 0 sobre o São José, no jogo de volta da semifinal do Gaúcho, o meio-campista havia realizado apenas uma atividade em separado. Ele tinha sido apenas poupado por causa de dores musculares, mas nesta terça foi escalado entre os titulares em um coletivo realizado em campo reduzido sob o comando do técnico Argel.

O treinador acabou repetindo a mesma formação que entrou jogando contra o São José no último final de semana, com Alisson; Paulo Cezar, Ernando, Paulão e Artur; Fernando Bob, Fabinho, Anderson, Andrigo e Sasha; Vitinho.

Já o meia Alex, que desfalcou o Inter no sábado, voltou a treinar em separado nesta terça, como já havia ocorrido na última segunda-feira. Assim, ele segue como dúvida para o primeiro jogo da decisão do Gaúcho. Na manhã desta quarta, o time fará novo treinamento visando o confronto de domingo.