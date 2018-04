Com volta de Antonio Carlos, Enderson repete escalação do Fluminense em treino O Fluminense não terá mesmo modificações na sua escalação para o clássico com o Flamengo, domingo, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta-feira, o técnico Enderson Moreira comandou treinamento nas Laranjeiras e indicou que deve repetir a formação que empatou por 0 a 0 com o Corinthians no último fim de semana.