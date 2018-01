Com volta de Cueva, São Paulo treina no Pacaembu para jogo de domingo

A presença do meia-atacante Cueva foi a principal novidade do treinamento do São Paulo nesta quinta-feira, na preparação para o duelo com o Santa Cruz, no próximo domingo. E a atividade foi realizada no estádio do Pacaembu, o palco do confronto válido pela rodada final do Campeonato Brasileiro.

Cueva não participou dos treinos do São Paulo nos últimos dias pois havia sido liberado pela comissão técnica para uma viagem ao Peru. Agora de volta, o jogador está à disposição do técnico interino Pintado para enfrentar o Santa Cruz.

A tendência, inclusive, é de que Cueva siga como titular do São Paulo, como indicou a formação inicial utilizada por Pintado no treino. A equipe teve a seguinte escalação: Denis; Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Buffarini; João Schmidt, Thiago Mendes e Cueva; Luiz Araújo, Chavez e Gilberto.

Pintado, porém, fez alguns testes, mostrando que a escalação do São Paulo ainda não está definida. Durante a atividade, ele promoveu as entradas de Wellington e David Neres nas vagas de João Schmidt e Luiz Araújo, respectivamente. E além de Cueva, a outra novidade do treino foi a presença de Kelvin, que foi liberado nos últimos dias para resolver problemas particulares.

Com 49 pontos somados em 37 jogos, o São Paulo ocupa o 11º lugar no Brasileirão e chega para a rodada final do torneio com a vaga já assegurada na próxima edição da Copa Sul-Americana.