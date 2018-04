Com volta de Luis Fabiano, Vasco busca triunfo para evitar nova crise no clube

Com uma vitória nos últimos seis jogos e separado por apenas cinco pontos da zona de rebaixamento, o Vasco recebe o Palmeiras neste domingo, em Volta Redonda, precisando vencer para evitar nova crise no clube. Para tanto, o time deverá ter o retorno do atacante Luis Fabiano, que retorna ao time após sete partidas ausente devido a uma lesão no quadril.

Artilheiro do time no Brasileirão, com cinco gols, Luis Fabiano é a grande esperança do ataque vascaíno. O time não marcou nenhum gol nas últimas três rodadas - duas das quais disputadas como mandante em Volta Redonda, já que o Vasco foi impedido de atuar no São Januário por determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O técnico Milton Mendes não confirmou o time que enfrentará o Palmeiras. "Provavelmente teremos a volta do Luis Fabiano, se tudo der certo. Ganhamos presença de área, uma finalização", comentou.

A lateral Ramon deve voltar ao time, enquanto que o zagueiro Anderson Martins tem chances de estrear. "O Anderson Martins tem chance, mas ainda não se sente seguro. Vou levá-lo no grupo para ele se ambientar e prepararmos a estreia dele. Não vamos arriscar uma lesão", indicou o técnico.

Quem continua de fora é o meia Nenê, que chegou a cogitar deixar o clube e perdeu espaço no time. "O Nenê conversou com a direção, comigo e com os jogadores. Houve um acerto. A situação estava desconfortável para todos", admitiu Milton Mendes. "Ele perdeu o espaço dele e vai ter que reconquistar. Temos jogadores que estão bem, Mateus, Wagner, Escudero, estão na frente dele. Ele sabe disso e está consciente."