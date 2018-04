Com volta de Michael, Estevam escala Botafogo no 3-5-2 O técnico Estevam Soares comandou nesta terça-feira um treino coletivo visando o jogo desta quarta, contra o Santo André, no Engenhão, pelo Brasileirão. Na atividade, ele optou por escalar o time do Botafogo no esquema 3-5-2, promovendo a volta de Michael à lateral esquerda.