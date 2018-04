Com volta de Willian, Cruzeiro relaciona 22 jogadores para semifinal do Mineiro

Willian não joga desde a vitória por 1 a 0 sobre a Caldense, em Poços de Caldas, no último dia 6 de março, pela primeira fase da competição estadual. E ele pode voltar como esperança de gols de uma equipe que precisa reverter uma desvantagem de 2 a 0, conquistada pelo adversário no confronto de ida do mata-mata.

Por ter realizado melhor campanha na fase anterior da competição, o Cruzeiro irá à decisão se devolver a derrota por 2 a 0 neste domingo. Caso balance as redes por pelo menos uma vez, Willian irá se tornar o maior artilheiro do novo Mineirão. Após a reforma do estádio para a disputa da Copa do Mundo de 2014, o atacante e Ricardo Goulart são os principais goleadores do estádio, com 22 bolas na rede cada um.

Confira os relacionados do Cruzeiro para o jogo contra o América-MG:

Goleiros - Fábio e Rafael.

Zagueiros - Bruno Rodrigo, Bruno Viana e Léo.

Lateral-esquerdo - Fabrício.

Meio-campistas - Alex, Alisson, Allano, Ariel Cabral, Bruno Ramires, De Arrascaeta, Elber, Federico Gino, Henrique, Lucas Romero, Marciel, Matías Pisano e Sánchez Mino.

Atacantes - Douglas Coutinho, Rafael Silva e Willian.