Com voltas de Ceará e Marquinhos, Lisca arma o Inter com Alex na lateral

Depois de folgar no domingo, o Internacional se reapresentou nesta segunda-feira e realizou um trabalho tático no CT Parque Gigante, em que o técnico Lisca praticamente definiu a escalação para encarar o Fluminense. A principal novidade ficou por conta do meia Alex, que deverá atuar improvisado na lateral esquerda.

Lisca comandou uma atividade de ataque contra defesa, e Alex compôs o quarteto de zaga com William, Paulão e Ernando. Do meio para o ataque, atuaram Anselmo, Rodrigo Dourado e Anderson, e os atacantes Valdívia, Vitinho e Nico Lopez, que voltará mesmo a ser titular do Inter. No gol, estará Danilo Fernandes.

Outra novidade do dia no Inter ficou por conta do retorno de dois jogadores recuperados de lesão na coxa direita. O meia Marquinhos não atua desde o dia 6 de outubro, contra o Coritiba. Já Ceará está há um mês longe dos gramados. Diante do Fluminense, no entanto, ambos ficarão no banco.

O time gaúcho vive clima de decisão para o confronto, que acontecerá no próximo domingo, no Giulite Coutinho. O Inter é somente o 17.º colocado do Brasileirão, com 42 pontos, e estará rebaixado se não vencer. Mesmo em caso de resultado positivo, precisa torcer para o Sport não derrotar o Figueirense em casa, ou para o Vitória ser atropelado pelo Palmeiras em Salvador.