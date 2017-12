Com voto de confiança, Wesley busca espaço no São Paulo

O volante Wesley ganhou um voto de confiança do técnico Rogério Ceni e pretende se manter no São Paulo nesta temporada. Criticado pela torcida, ele está tentando dar a volta por cima com muito esforço nos treinamento. "Eu tenho mais dois anos de contrato, não chegou nada para mim, vou procurar trabalhar da melhor maneira para conquistar meu espaço aqui", avisou.

Desde que alguns torcedores entraram no CT da Barra Funda e hostilizaram Wesley, o jogador evitou dar entrevistas. Mas ele se manteve firme no propósito de se firmar na equipe. "Todo mundo está com muita vontade, o trabalho é diferente, e agora é tentar assimilar cada vez mais o que o professor quer passar para a gente poder seguir em frente", disse.

Um dos trunfos de Wesley é que ele pode atuar em diversas posições na equipe. "A função que mais gosto de jogar é como segundo volante, saindo para o jogo, mas onde o Rogério precisar vou procurar ajudar da melhor maneira possível. É importante ter essa versatilidade para quando precisar, em determinado jogo. Eu fico feliz e o importante é ter saúde para poder trabalhar."

Wesley confessa que não pensou em jogar a toalha após as pesadas críticas que sofreu. "Eu sempre tenho interesse porque jogar futebol é o que eu amo fazer, projetei isso para minha vida. Fico feliz de o professor poder contar comigo e vou procurar demonstrar da melhor maneira", comentou.

Mesmo depois de perder um pênalti na disputa com o River Plate, na Florida Cup, ele ganhou elogios do auxiliar Michael Beale. "Não fiquei rompendo, o mundo não vai acabar por isso, acho que a gente está ali para poder acertar, infelizmente aconteceu, paciência, mas conquistamos nosso primeiro objetivo lá. A gente sabe que tem muito ainda a conquistar, mas é começo de trabalho, estamos nos adaptando, daqui a pouco todo mundo estará ciente do que precisa fazer para ter sucesso lá na frente", concluiu.