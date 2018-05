Com Wesley e Leandro, Palmeiras deve ter força máxima contra o Fluminense

SÃO PAULO - O elenco do Palmeiras se reapresenta nesta terça-feira e já inicia os preparativos visando a partida contra o Fluminense, sábado, às 21h, no Pacaembu. Para essa notícia, a tendência é que o técnico Gilson Kleina possa escalar o que tem de melhor.

Na partida contra o Criciúma, domingo passado, o treinador decidiu deixar Wesley e Leandro no banco de reservas pelo fato da dupla não estar 100% fisicamente. O volante voltava de lesão enquanto o atacante ficou até sábado treinando com a seleção pré-olímpica.

Ambos entraram no segundo tempo e fizeram a diferença. Leandro empatou o jogo e Wesley cruzou na medida para Alan Kardec virar o placar no Heriberto Hulse.

Na reapresentação, o treinador vai ver como está a condição física do restante do grupo para ter a certeza se poderá contar com o que tem de melhor. Três jogadores que não estão sendo utilizados pelo treinador devem continuar de fora.

O zagueiro Victorino estava recuperado e pronto para estrear pelo Palmeiras, mas voltou a sentir dores musculares e foi vetado da estreia. O lateral-direito Bruno Oliveira e o zagueiro Thiago Martins estão fazendo recondicionamento físico.