Com zaga desfalcada, Renan Fonseca celebra chance em momento decisivo no Botafogo Reserva durante boa parte da temporada do Botafogo até o momento, Renan Fonseca voltará a ser titular justamente no momento mais decisivo da equipe neste primeiro semestre. Graças a problemas com os titulares Emerson e Joel Carli, o zagueiro terá a chance de começar entre os 11 diante do Coruripe, nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil, e na decisão do Campeonato Carioca, contra o Vasco.