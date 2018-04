Com zaga reserva, Dunga só tem dúvida no meio-campo do Inter PORTO ALEGRE - O técnico Dunga ainda tem uma dúvida para escalar a equipe do Inter no seu primeiro jogo como treinador no clube em que foi revelado. O meia Fred, que estava com a seleção sub-20, e o volante Josimar, envolvido em uma negociação com o Palmeiras em troca por Luan, disputam um posto no meio-campo colorado para a partida desta quarta-feira, contra o Novo Hamburgo, em Gravataí.