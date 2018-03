Coman é operado, desfalca Bayern por 'semanas' e preocupa França

O Bayern de Munique comunicou nesta segunda-feira que o meia-atacante Kingsley Coman ficará 'várias semanas' afastado dos gramados devido a uma lesão. O jogador precisou ser submetido a uma cirurgia no tornozelo esquerdo e se tornou problema para o clube e também para a seleção francesa.

Coman rompeu parte do ligamento do tornozelo no empate por 0 a 0 diante do Hertha Berlin, sábado, pelo Campeonato Alemão. Submetido a exames, o jogador teve a contusão diagnosticada. A tendência, de acordo com a imprensa europeia, é que ele desfalque o Bayern por pelo menos dois meses.

O médico do Bayern, Ulrich Stoeckle, no entanto, preferiu não fazer qualquer previsão de retorno. Ele se limitou a informar que a cirurgia realizada nesta segunda-feira "foi um sucesso" e que o jogador "ficará fora por várias semanas".

O afastamento de Coman é um problema também para a seleção francesa. Nome frequentemente chamado pelo técnico Didier Deschamps, o jogador não deverá ter condições de encarar Colômbia e Rússia, em amistosos marcados para o fim de março, e pode se tornar preocupação até para a Copa do Mundo, dependendo de como transcorrer sua recuperação.