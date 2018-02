Comandado por Valdivia, Palmeiras goleia o Juventus Comandado por Valdivia, o Palmeiras se recuperou em grande estilo da derrota para o Noroeste no meio da semana e goleou o Juventus por 4 a 1, neste domingo, no Palestra Itália, pela 13.ª rodada do Campeonato Paulista. Com a vitória, o Palmeiras subiu para 22 pontos e continua sonhando com a classificação para a segunda fase, pois está apenas dois pontos atrás do Noroeste, o último eventualmente classificado. Apesar da vitória, a torcida palmeirense ganhou uma preocupação. Na metade do primeiro tempo, o goleiro Marcos sentiu o braço esquerdo após um choque e teve que ser substituído por Diego. "Pedi para deixar o jogo porque não estava sentindo o braço. Pelo exame do médico, o osso não quebrou, então deve ser uma lesão muscular", disse o goleiro ao deixar o campo. Praticamente sem forçar o jogo, o Palmeiras não teve dificuldades para abrir o placar aos 14 minutos de jogo, quando Osmar recebeu lançamento na entrada da área e tocou na saída do goleiro Rafael Fava. No começo do segundo tempo, o Palmeiras deu bobeira numa bola parada e tomou o empate. Aos 6, Nil cobrou falta levantando na área, Gian e Reginaldo tentaram tocar, mas não alcançaram. Mas isto foi o suficiente para tirar o goleiro Diego da jogada. Aí Valdivia resolveu jogar. Foi ele quem sofreu os dois pênaltis que deram origem ao segundo e o terceiro gol de Edmundo, aos 23 e aos 27 minutos. Melhor em campo, o chileno não poderia ficar sem marcar o seu. Aos 32, Valdivia recebeu na intermediaria, avançou até a entrada da área e chutou no canto, sem chance para Rafael Fava. Na próxima rodada, o Palmeiras visita o Sertãozinho, no Frederico Dalmazo, no domingo. No mesmo dia, o Juventus enfrenta o Guaratinguetá, fora de casa. PALMEIRAS 4 X 1 JUVENTUS Palmeiras - Marcos (Diego); Wendel, David, Edmílson e Leandro (Valmir); Francis, Pierre, Valdivia, Edmundo e Michael; Osmar (Cristiano). Técnico: Caio Júnior. Juventus - Rafael Fava; Ivan, Gian e Renato; Reginaldo, Almir, Naves, Léo Mineiro (Léo) e Nil (Beto); Elder (Adriano) e Sérgio Lobo. Técnico: Arthur Bernardes. Gols - Osmar, aos 14 minutos do primeiro tempo; Edmundo, aos 23 e aos 27; Valdivia, aos 32 minutos do segundo tempo. Árbitro - Guilherme Cereta de Lima. Cartões amarelos - Nil, Reginaldo e Almir. Renda e público - Não disponíveis Local - Estádio Palestra Itália, em São Paulo (SP).