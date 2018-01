Come-Fogo é atração da Copa FPF O clássico Come-Fogo, outrora um dos mais importantes do interior paulista, é um dos destaques da décima rodada da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF) que terá 11 jogos neste feriado de quarta-feira. O confronto de número 124 colocado o Comercial como líder isolado do Grupo 1, com 18 pontos, contra dez do Botafogo, na quarta posição. O Comercial, chamado de Bafo e que disputa a Série A2, antiga segunda divisão, defende uma invencibilidade de sete jogos sem derrota diante do rival Botafogo, conhecido como Pantera, e que nesta temporada foi rebaixado para a Série A3, correspondente à terceira divisão. A última vitória do Botafogo foi por 1 a 0 e aconteceu no dia 28 de setembro de 2003, justamente no palco do clássico desta quarta-feira, o Estádio Palma Travassos. Depois disso, foram quatro vitórias do Comercial e dois empates. Outros jogos - No Grupo 2, o líder Rio Preto, tenta se isolar ainda mais na ponta enfrentando em casa o Mirassol, no clássico regional. Pelo Grupo 3, o Ituano pode se igualar ao Corinthians, na liderança com 18 pontos, desde que vença, em Itu, o Guarani, quarto colocado, com 12 pontos. O Palmeiras tenta sair da lanterna diante do Independente em Limeira. No Grupo 4, acontece o duelo de líder Grêmio Barueri, com 17 pontos, e Juventus, com 14. O Santos, quinto, com 11, recebe na Vila Belmiro o ECO-Osasco, terceiro, com 12. A rodada será completada quinta-feira, em Limeira, com o jogo entre Internacional, que perdeu seis pontos no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) e tem um ponto negativo, contra o Nacional. Confira os jogos da décima rodada: 10h - Matonense x Ferroviária; 11h00 - Rio Preto x Mirassol; Comercial x Botafogo; Marília x Araçatuba; Noroeste x Taquaritinga; Portuguesa x Bragantino; Ituano x Guarani; Santos x ECO-Osasco e Grêmio Barueri x Juventus. 16h - Independente x Palmeiras e XV de Piracicaba x Sertãozinho. Quinta-feira - 15h - Internacional de Limeira x Nacional. Classificação: Grupo 1 - 1.º - Comercial, 18 pontos (5 vitórias); 2.º - Rio Claro, 15 (4 vitórias); 3.º - Ferroviária, 13; 4.º. Botafogo, 10; 5.º XV de Piracicaba, 8; 6.º- Matonense, 6 (2 vitórias); 7.º - Sertãozinho, 6 (1 vitória). Grupo 2 - 1.º - Rio Preto, 17; 2.º - Noroeste, 14 (4 vitórias); 3.º - Oeste, 14 (3 vitórias); 4.º - Mirassol, 11; 5.º - Taquaritinga, 9; 6.º - Marília, 5; 7.º - Araçatuba, 4. Grupo 3 - 1.º - Corinthians, 18; 2.º - Ituano, 15; 3.º - Independente, 13; 4.º - Guarani, 12; 5.º - Portuguesa, 7; 6.º - Bragantino, 6; 7.º - Palmeiras, 5. Grupo 4 - 1.º - Grêmio Barueri, 17; 2.º - Juventus, 14; 3.º - ECO-Osasco, 12; 4.º - Nacional, 11 (2 gols de saldo); 5.º - Santos, 11 (1 gol de saldo); 6.º - São Paulo, 4; 7º - Internacional, -1.