Começa 2.ª fase do Paulista feminino A segunda fase do Campeonato Paulista Feminino começa nesta sexta-feira, com oito jogos. Os 16 clubes restantes estão divididos em quatro sedes e vão se enfrentar neste final de semana em rodada tripla: sexta, sábado e domingo. A competição é organizada pela Federação Paulista de Futebol e pela Secretaria Estadual de Esportes, com apoio do Ministério dos Esportes. A primeira fase, disputada há duas semanas, reuniu 32 times mas apenas metade seguiu adiante e também já garantiu vaga na Paulistana de 2005, que formará a Primeira Divisão da modalidade. Os participantes estão divididos em quatro sedes: Cotia (Cotia, Marília, Rio Preto e São José dos Campos); Santos (Santos, São Caetano, Nova Granada e Unip); Americana (Bauru, São Bernardo do Campo, Sorocaba e Araraquara); Campinas (UniSantana, Botucatu , Mackenzie e Pinheiros). Os times se enfrentam em turno único contra todos de seus grupos, com os dois melhores passando à terceira fase. A organização definiu apenas a rodada de sexta-feira, uma vez que a tabela é dirigida. No sábado se enfrentam vencedores contra perdedores e domingo acontecem os confrontos finais. Confira os jogos: em Cotia - 14h30 - São José dos Campos x Rio Preto; 17 horas - Cotia x Marília; em Santos - 15 horas - Santos x Unip; 17 horas - Nova Granada x São Caetano; em Americana - 15h30 - Bauru x Araraquara; 17 horas - Sorocaba x São Bernardo do Campo; em Campinas - 14h30 - UniSantana/Osasco x Pinheiros; 16 horas - Mackenzie x Botucatu.