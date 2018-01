Começa 2.º tempo em Goiânia e Curitiba Os dois jogos decisivos na luta pelo título brasileiro já estão no segundo tempo. No Serra Dourada, em Goiânia, o Goiás está batendo o Corinthians por 1 a 0 - gol de Paulo Baier, aos 45 minutos do primeiro tempo. Em Curitiba, o Coritiba está vencendo o Internacional por 1 a 0 - gol de Alcimar, em cobrança de pênalti, aos três minutos da primeira etapa. Com esses resultados, o Corinthians está conquistando o quarto título brasileiro da sua história. O time paulista permanece com 81 pontos, contra 78 do Internacional.